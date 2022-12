Ischia: Renzi, non vorrei che Legnini diventasse il nuovo Arcuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea che tutte le volte che c'è una emergenza si va dallo stesso commissario l'abbiamo provata con Domenico Arcuri: non vorrei che Giovanni Legnini diventasse il nuovo Arcuri. Non è che tutte le volte che c'è un commissario, si prende Legnini come si prendeva Arcuri anni fa. Ci sono tanti professionisti che possono fare i commissari". Lo ha detto il senatore di Azione-Italia viva e leader di Iv, Matteo Renzi, in merito alla nomina di Legnini come commissario straordinario per la Protezione civile ad Ischia, nel corso del dibattito in Aula sull'informativa urgente del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sull'alluvione di Ischia. (Rin)