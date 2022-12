Ischia: Curcio (Protezione civile) firma ordinanza, Legnini Commissario delegato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compito del Commissario è anche quello di provvedere alla progressiva ricognizione degli oneri conseguenti o stimati degli interventi e di predisporre, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, un primo piano degli interventi urgenti da sottoporre all’approvazione del capo del dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene la ricognizione delle misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, necessari a fronteggiare il contesto emergenziale. L’ordinanza prevede, poi, la possibilità di assegnare un contributo di autonoma sistemazione (Cas) ai nuclei familiari che hanno avuto l’abitazione principale, abituale e continuativa distrutta in tutto o in parte, o che sono stati costretti a lasciare la propria abitazione in esecuzione di provvedimenti delle autorità e non sono ospitati nelle strutture messe a disposizione ma hanno trovato autonomamente una sistemazione. Nel caso di persona singola il Cas è fissato a 400 euro al mese, mentre per i nuclei familiari composti da due, tre, quattro, cinque o più persone il contributo è rispettivamente di 500, 700, 800 e 900 euro mensili. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone di oltre 65 anni, o portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è consesso un contributo aggiuntivo di 200 euro al mese per ciascuno, oltre i limiti massimi. (segue) (Rin)