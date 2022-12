Enti locali: Calderoli, erogati oltre 96 milioni fondo sviluppo territori montani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Due buone notizie per le nostre montagne: in queste ore il ministero per gli Affari Regionali sta provvedendo ad erogare gli oltre 96 milioni di quota regionale del Fonsmit, Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Si tratta di risorse preziose che potranno essere utilizzate per promuovere iniziative volte a sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della montagna, incluse misure di prevenzione del dissesto idrogeologico". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "Inoltre - prosegue - stiamo lavorando con l’obiettivo di raddoppiare la liquidità disponibile nel 2023, con una quota del fondo intorno a 209 milioni che intendiamo confermare in manovra. Un investimento importante per assicurare ai territori montani tutto il sostegno necessario nella promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna". "Questi territori - conclude il ministro - sono uno dei patrimoni del nostro Paese e lavorerò affinché possano essere pienamente messi in rilievo”. (segue) (Com)