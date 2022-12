Ischia: M5s, basta ipocrisie, governo stanzi fondi adeguati contro dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto a Ischia lo scorso fine settimana ci conferma ancora una volta che il nostro è un paese fragilissimo. Il 94 per cento dei comuni italiani presenta aree con rischi idrogeologici, sismici o di erosione costiera: è giunto il momento di sedersi a un tavolo e di approntare un serio piano di interventi per arginare il dissesto idrogeologico. E di approvare un definitivo testo di legge che dica basta al consumo indiscriminato di suolo, visto e considerato che la proposta di legge del M5s nella passata legislatura è stato portato su un binario morto dai soliti fan della cementificazione sempre e comunque. Per cambiare la rotta però il governo deve armarsi di coraggio e stanziare risorse adeguate a una sfida di tale portata. Purtroppo, allo stato attuale registriamo solo sottrazioni di fondi in manovra per la messa in sicurezza del territorio. L'auspicio è che il governo faccia dietrofront: se non investiamo in interventi concreti, in bonifiche, in pulizia degli alvei dei fiumi, in lavori a tappeto di adeguamento antisismico degli edifici, ogni nostra parola di questi giorni rischia di rivelarsi ipocrita. Il Movimento cinque stelle c'è ed è pronto a fare la sua parte, ma è importante che la maggioranza di centrodestra la metta di considerare la sostenibilità ambientale come una scocciatura. E che accetti di affrontare la sfida del clima che cambia". Lo affermano in una nota i deputati M5s in commissione Ambiente e Infrastrutture Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Giorgio Fede e Daniela Morfino. (Com)