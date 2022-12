Amalfi: approvato il bilancio 2023, comune è tra i primi in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In netto anticipo sulle scadenze di legge, l'amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal Sindaco Daniele Milano, ha approvato il bilancio di previsione 2023 nel corso del Consiglio comunale svoltosi martedì 29 novembre. Nessun aumento dei tributi a carico dei cittadini, nonostante un aumento obbligato della spesa attestata intorno ai 600mila euro, derivante dal "rientro" in bilancio delle rate rimborso del prestito obbligazionario contratto dalle passate amministrazioni per 482mila euro (sospeso durante il biennio pandemico) e dall'aumento delle spese per il personale legate al nuovo Ccnl per circa 100mila euro. L'amministrazione Milano non ha operato alcun taglio nei servizi preesistenti e ha inoltre confermato la soglia di esenzionedell'addizionale comunale Irpef per i redditi fino a 15.000 euro. (segue) (Ren)