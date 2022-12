Amalfi: approvato il bilancio 2023, comune è tra i primi in Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A bilancio sono stati posti inoltre 140mila euro per la valorizzazione dei centri di aggregazione in previsione della completa messa a regime dell'immobile ex Pretura destinato appunto ad ospitare altre attività oltre al centro diurno per disabili e al micronido attivi ormai da tempo. Stanziata una somma di 30mila euro per la digitalizzazione dell'archivio storico dello stato civile dove sono conservati tutti i registri dell'anagrafe dal 1809 ad oggi nell'intento di salvaguardare il patrimonio genealogico della città. L'amministrazione conferma gli stanziamenti per gestire i servizi di ausilio alla viabilità e aumenta ulteriormente le mensilità previste per i vigili stagionali: oggi sono 35, nel 2015 erano appena 9. Nel corso della presentazione della manovra, sono state esplicitate importanti voci a carico del Bilancio comunale per effetto di obblighi di legge, quali ad esempio il "fondo crediti dubbia esigibilità" che ammonta per il 2023 a 569mila euro, nonché la massa dell'indebitamento contratta dalle passate amministrazioni che per il 2023 cuba complessivamente 919mila euro." (segue) (Ren)