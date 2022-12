Pd: Sarracino (Pd), anteporre la discussione sul merito dei problemi alla conta dei nomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In vista del prossimo congresso, noi abbiamo ritenuto che fosse prioritario far vivere la fase costituente. Perché? Perché il risultato elettorale dello scorso settembre, impone una riflessione profonda sul profilo identitario. Oggi è iniziato il lavoro del Comitato e noi faremo fino in fondo la nostra parte. Il nostro contributo a questa fase del congresso, infatti, antepone il merito dei problemi alla semplice conta dei nomi. Ho visto tante ricostruzioni sulla sinistra interna. La verità è che assieme a chi come Orlando, Provenzano e altri amici e compagni che hanno mantenuto vivo un punto di vista che facesse concentrare il Pd su alcuni temi fondamentali come quelli della lotta alle diseguaglianze, alla tutela del lavoro e dei suoi diritti, compiremo insieme la scelta migliore per portare avanti queste battaglie". Così Marco Sarracino, deputato e segretario metropolitano del Pd di Napoli ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem. (Ren)