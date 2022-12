Energia: Bolla (Ryanair) a 'Nova', abbiamo evitato costi energetici troppo alti bloccando costo carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo lavorato come sempre in anticipo sui tempi anche sulla crisi energetica, bloccando il costo del nostro costo di carburante a 63 dollari al barile fino a marzo 2023. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' il country manager di Ryanair Italia Mauro Bolla, in occasione del primo anniversario della base Ryanair nell'aeroporto di Caselle. "Quello che vediamo è che sempre più passeggeri si muovono sul low cost, e Ryanair in questo senso ha un volo sostenibile e una tariffa bassa. Io credo che questo sia il vero valore aggiunto di una compagnia aerea", ha concluso Bolla.(Rpi)