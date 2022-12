Ischia: Caramanica (Rea), tragedia è cartina tornasole del sistema paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Rivoluzione Ecologista Animalista intendiamo esprimere tutta la nostra più sentita vicinanza e tutto il nostro più profondo cordoglio alle famiglie delle vittime di Casamicciola, sull'isola di Ischia, a seguito di un violento nubifragio che ha causato morte, paura e ingenti danni materiali. Una vera e propria tragedia dove probabilmente il cambiamento climatico e la "mano" dell'uomo hanno purtroppo inciso in maniera diretta e determinante. Quanto accaduto a Ischia infatti riaccende i riflettori mediatici sul delicato e complesso tema dell'abusivismo edilizio e sulla incapacità della amministrazione pubblica di contenere un fenomeno che rischia di nuocere gravemente sulla sicurezza dei cittadini, degli animali e sull'ambiente, devastato dalle illegalità edilizie perpetrate da individui che se ne infischiano di regole e leggi: il tutto di fronte a uno Stato pachidermico e strapieno di burocrazia. Basti pensare che nel nostro paese nel 2021 le costruzioni autorizzate sarebbero state l'86,9%, mentre il rimanente 13,1% risulterebbe abusivo. Numeri impietosi, ai quali va strettamente collegato poi la questione dell'abbattimento degli edifici illegali: a fronte di migliaia di provvedimenti di demolizione, infatti, sono sensibilmente meno quelle eseguiti in maniera effettiva o gli immobili realmente acquisiti come patrimonio del Demanio. Siamo di fronte a un contesto davvero allarmante che richiede una necessaria inversione di tendenza. Rea, dunque, continuerà a monitorare e a denunciare tutte quelle situazioni di illegalità diffusa che incidono sull'incolumità pubblica e sull'ambiente nella speranza che tragedie come quelle di Ischia non accadano più". Così, in una nota, il segretario nazionale di Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica. (Ren)