Legge Bilancio: Conte, governo vuole togliere tutto a oltre 600 mila cittadini nel 2023

- Con questa manovra di bilancio "il governo Meloni vuole togliere tutto a oltre 600 mila cittadini nel 2023: fanno cassa su chi non arriva a fine mese. Non sono numeri su una calcolatrice, sono persone e famiglie. Domani da Napoli parte una serie di incontri nelle città da Nord a Sud per conoscere le loro storie: tutti devono conoscere questa realtà. A chiunque può capitare di trovarsi in difficoltà, lo Stato non può voltare le spalle". Lo ha affermato in merito al reddito di cittadinanza, in un video pubblicato su Facebook, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)