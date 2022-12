Istat: a ottobre crescono gli occupati, in calo disoccupati e inattivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A ottobre 2022 prosegue la crescita dell’occupazione registrata a settembre, per effetto dell’aumento dei dipendenti permanenti - si legge nella nota Istat -. Rispetto a ottobre 2021, l’incremento è pari a quasi 500 mila occupati ed è determinato dall’aumento dei dipendenti che ammontano a circa 18 milioni 250 mila. Rispetto al mese precedente, a ottobre 2022, il tasso di occupazione sale al 60,5 per cento (valore record dal 1977, primo anno della sere storica), quelli di disoccupazione e inattività scendono al 7,8 per cento e al 34,3 per cento rispettivamente", conclude. (segue) (Rin)