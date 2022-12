Sanità: Schillaci, carenza significativa di medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è una carenza significativa di medici: abbiamo meno laureati di quelli che sarebbero necessari”. Lo ha assicurato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso della presentazione della campagna di comunicazione: "Vacciniamoci contro il Covid-19 e l'influenza stagionale”. Per il ministro è necessario “assumere nuovi medici ma in molte specialità non li abbiamo, anche perché sono poco attrattive. Per far fronte al ritardo accumulato, oltre a fare entrare linfa nuova, si può fare in modo che i medici possano lavorare di più e meglio remunerati”, su base volontaria.(Rin)