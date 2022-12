Covid: Schillaci, siamo in fase endemica, ritorno normalità in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo in una fase endemica e questo ci ha consentito di recuperare spazi di libertà e la scelta è quella di mostrare un ritorno alla normalità in sicurezza”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso della presentazione della campagna di comunicazione: "Vacciniamoci contro il Covid-19 e l'influenza stagionale”. In questa fase, ha chiarito il ministro, l’approccio è basato sulla responsabilità dei cittadini: dobbiamo proteggere le fasce più a rischio, non solo dal Covid ma anche dall’influenza”. (Rin)