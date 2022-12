Ischia: De Monte (Azione-Iv), rimediare a tagli Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I drammatici eventi accaduti a Casamicciola "sono la rovinosa conseguenza di un' eccezionale ed imprevedibile ondata di maltempo, a cui incidentalmente si è sommata una consolidata carenza di manutenzione infrastrutturale, divenuta strutturale in molte aree del Paese. Da ex sindaco conosco bene le more nelle quali si trovano gli amministratori locali in occasioni come queste, e proprio in virtù della mia esperienza, ritengo profondamente ingiusto il tentativo di scaricare tutte le responsabilità su di loro - i quali, in maniera infelice, qualcuno vorrebbe addirittura punire con il carcere. La magistratura approfondirà, e chi ha sbagliato pagherà ma, con responsabilità, dobbiamo dire no ai processi sommari. Lo ha detto Isabella De Monte, deputata di Azione-Italia viva, intervenendo in replica all'informativa del ministro Nello Musumeci sui recenti eventi di Ischia. "Si esca dall'emergenza, si ripristini 'Italia sicura' che Conte cancellò, si elabori un piano straordinario per le manutenzioni di strade, versanti, reti di connessioni tanto nelle isole, quanto nelle aree montane e forestali del Paese - ha continuato la parlamentare -. Come si fece nel 1976 , come nel 1980, si proceda con un metodo come quello individuato allora da Giuseppe Zamberletti, che puntò sulla capacità dei sindaci di rappresentare i delegati alla ricostruzione, con l'occasione straordinaria che il Pnrr individuerà. Infine, si svincoli il Dipartimento della Protezione Civile italiana dal ministero ove ora è ricompreso, smettendo con l'ossessione poco produttiva di cancellare ciò che già esisteva e, in questo caso, funzionava con merito".(Rin)