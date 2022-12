Ischia: Braga (Pd), risorse in manovra per prevenzione e cura territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accelerare la messa in sicurezza del territorio, procedere con una legge contro il consumo di suolo e approvare al più presto il piano nazionale di adattamento climatico. Ma soprattutto utilizzare la prossima Legge di bilancio per destinare tutte le risorse a disposizione del Parlamento a rafforzare la prevenzione del dissesto idrogeologico, ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici e dedicare cura al territorio, evitando di disperderle in opere inutili e dannose". Lo ha affermato la deputata del Partito democratico, Chiara Braga, intervenendo a nome del gruppo durante l'informativa del ministro Nello Musumeci sulla tragedia di Ischia. "Incalzeremo il governo perché il tema del clima, della difesa del territorio, della manutenzione diventi una priorità per evitare altre tragedie come quella di Casamicciola - ha continuato la parlamentare -. Ma soprattutto metteremo in campo ogni azione per scongiurare nuovi condoni edilizi. Preoccupano infatti le parole e le ambiguità del ministro perché non esiste un 'abusivismo leggero'. Preoccupa perché le forze politiche che sostengono l'attuale governo sono state protagoniste in passato di condoni gravissimi, che precedono quello del 2018 che estese proprio a Ischia le norme del condono più permissivo di sempre. Chiediamo di garantire ai sindaci e ai prefetti strumenti e risorse per attuare i piani di salvaguardia e abbattere ciò che non poteva e non doveva essere costruito, per sbloccare le procedure di esproprio e per mettere davvero in sicurezza un territorio fragile come il nostro".(Rin)