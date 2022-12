Ischia: Unarma, abusivismo anche su caserme Carabinieri e Forestale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’abusivismo scellerato a Ischia di cui si sta parlando tanto in queste ore è una piaga anche per le Forze dell’Ordine: persino le caserme dei carabinieri e della forestale sono sottoposte a irregolarità". Lo afferma il segretario generale di Unarma (associazione sindacale dell'Arma dei carabinieri), Antonio Nicolosi che aggiunge: "Laddove bisognerebbe preservare ancor più il senso di legalità e sicurezza, si specula senza ritegno sulla pelle dei cittadini e delle divise". "Nella stessa zona dove in queste ore si stanno prodigando le ricerche, apprendiamo che esistono due cantieri abbandonati, strutture mai completate che dovevano aiutare il nostro comparto ma a causa di irregolarità sono diventate invece l’ennesimo scempio edilizio e sperpero di risorse per il Paese: a Forio c’è l’ecomostro di una Caserma destinata ai Carabinieri, i cui lavori risultarono abusivi con il sequestro successivo del cantiere, a Casamicciola invece una struttura pensata per ospitare il Corpo Forestale, che ha portato all’abbattimento di una parte della pineta. Il risultato? È abbandonata da almeno 13 anni nel totale degrado – prosegue Nicolosi –. Chi ha autorizzato questi lavori? Com’è possibile che le stesse amministrazioni che ci chiedono di sanzionare le irregolarità edilizie costringano i carabinieri a convivere in strutture fatiscenti pregiudicando la nostra salute?”, conclude. (Rin)