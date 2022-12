Ischia: Renzi a M5s, non arrampicatevi sugli specchi e chiedete scusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'abusivismo uccide - urlavamo quattro anni fa - e ci dicevate che era un ambientalismo da salotto. L'abusivismo uccide - replichiamo oggi - e se avete sbagliato quattro anni fa non arrampicatevi sugli specchi, chiedete scusa e ripartite, anziché continuare a fare quello che avete fatto in queste ore, cari amici dei Cinque stelle". Lo ha affermato il senatore di Azione-Italia viva e leader di Iv, Matteo Renzi, nel corso del dibattito in Aula sull'informativa urgente del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sull'alluvione di Ischia. (Rin)