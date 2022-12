Ischia: De Cristofaro (Avs), no a condoni e sanatorie, è ora delle scelte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo il cordoglio del gruppo misto e della componente Alleanza verdi e sinistra alle famiglie delle vittime, agli ischitani colpiti da questa immane tragedia e un ringraziamento ai soccorritori e ai volontari impegnati da giorni per riportare alla normalità un'isola sconvolta. Ma la solidarietà e il cordoglio non bastano, serve un'assunzione di responsabilità. L'Italia è colpita massicciamente dai cambiamenti climatici con eventi impressionanti, nella sola Campania 18 da inizio anno. Ma la colpa di quanto successo non è solo legata a questo ma anche a scelte politiche completamente sbagliate, di saccheggio del territorio. Un danno enorme per un Paese come il nostro che si poggia su piedi di argilla. C'è bisogno di un totale cambio di marcia". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto a palazzo Madama, in relazione all'informativa urgente del ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci sul disastro di Casamicciola. "C'è un partito al governo che solo due mesi fa ha fatto campagna elettorale nella mia Regione, la Campania, con lo slogan: no abbattimenti, condono edilizio subito - prosegue De Cristofaro -. Le responsabilità della politica sono nette e la realtà incontrovertibile è che in questi anni c'è stato chi ha fatto parte del partito del condono e chi, come Alleanza verdi e sinistra, ha cercato di dire che questa strada era pericolosissima. Il punto è provare a fare degli interventi mirati, prima e non a disastro avvenuto. E' necessario un piano Nazionale per i cambiamenti climatici, che è fermo dal 2017 nonostante i tanti solleciti. Abbiamo bisogno di una legge sul clima, abbiamo bisogno di una legge sul consumo del suolo, che aspettiamo da due legislature. E invece il Parlamento ciclicamente discute di condoni, sanatorie", conclude De Cristofaro.(Rin)