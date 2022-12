Ischia: Silvestro (FI), monitoraggio territorio per evitare nuove tragedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia di Ischia "lascia una profonda ferita e ci ricorda che da Nord a Sud c’è un Paese da mettere in sicurezza". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, intervenendo in Aula durante l'informativa del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sul disastro di Ischia. "L’Italia, essendo una nazione predisposta a fenomeni franosi - ha aggiunto il parlamentare - e un territorio sismicamente e tettonicamente molto attivo e geologicamente giovane, necessita di un' alta prevenzione che eviti il verificarsi di nuovi fenomeni catastrofici. Sarà, quindi, necessario destinare le giuste risorse che servono per combattere il rischio idrogeologico in Italia, evitando una inutile caccia alle streghe, come per la questione dell’abusivismo, problema su cui si deve intervenire in maniera decisa e soprattutto chiara. Urge, quindi, un programma di monitoraggio costante e analitico delle aree più a rischio. Sarebbe altresì opportuno iniziare - ha continuato Silvestro - a predisporre un programma che coordini la pulizia e la manutenzione dei cosiddetti alvei ovvero le vie di fuga naturali per acqua e fango a tutela del tessuto idrogeologico del nostro Paese. Un tentativo venne fatto nel 2010, con una delibera della regione Campania che autorizzava il criterio della compensazione dei lavori con l'alienazione dei materiali inerti in eccesso da rimuovere dai corsi d'acqua, ma in gran parte delle province campane non se ne fece nulla. Una non scelta di una gravità mostruosa. Sono certo che Ischia supererà anche questa immane tragedia - ha concluso l'esponete di FI - ma c'è bisogno dell'impegno di tutti e della memoria di quello che è accaduto per evitare di ripetere gli stessi errori in futuro". (Rin)