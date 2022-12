Ischia: Curcio (Protezione civile) firma ordinanza, Legnini Commissario delegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha firmato l’ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 che contiene i primi interventi urgenti di Protezione civile per fronteggiare l’emergenza causata a Ischia a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre scorso. Con l’ordinanza, firmata dopo aver acquisito l’intesa della regione Campania, è stato nominato Commissario delegato il commissario straordinario del governo per gli interventi nei territori dei comuni dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, Giovanni Legnini. Il commissario - che può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunicali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e che può individuare uno o più soggetti attuatori - ha il compito di assicurare il coordinamento degli interventi nella fase di prima emergenza, soprattutto per rimuovere le situazioni di rischio, per assicurare l’indispensabile attività di soccorso e assistenza delle popolazioni colpite, per mettere in sicurezza le aree interessate dagli eventi calamitosi, per realizzare gli interventi urgenti a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. (segue) (Rin)