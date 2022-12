Ischia: Floridia (M5s), Renzi continua con suo sciacallaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi dispiace che il senatore Renzi sia uscito dopo il suo show, ma il suo sciacallaggio era e sciacallaggio resta. Se in un provvedimento c'è la parola condono, non vuol dire che c'è stato quel condono. E ritorna sempre l'italiano, la grammatica. Dimostratemi che attraverso e grazie a quella norma è stata fatta una richiesta di condono: nessuna richiesta è stata fatta sulla base di quel decreto perché è chiaramente impossibile. Questo sciacallaggio è una delle strade più sbagliate da seguire". Lo ha sottolineato la capogruppo del Movimento cinque stelle al senato, Barbara Floridia, nel corso del dibattito in Aula sull'informativa urgente del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sull'alluvione di Ischia. (Rin)