Politica: Fassina, a Napoli contro Autonomia Differenziata. Presentazione del libro “il mestiere della sinistra”

- Lo stop all’autonomia differenziata in versione secessionista è la priorità politica per chi è impegnato per la riscossa dell’Italia, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, per la dignità del lavoro e la conversione ambientale. È tra i temi affrontati da Stefano Fassina nel suo libro: Il mestiere della Sinistra nel ritorno della Politica. Il libro sarà presentato domani 2 dicembre nell’aula Spinelli del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II, alle ore 10.30. Interverrano, oltre all’autore, Vittorio D’Amato, Nino Daniele, Marcello D’Aponte, Roberto Fico, Rachele Furfaro, Laura Marmorale, Eugenio Mazzarella. Le conclusioni sono affidate al Sindaco Gaetano Manfredi. (Ren)