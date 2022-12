Enti locali: Calderoli, erogati oltre 96 milioni fondo sviluppo territori montani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse finanziarie erogate in questi giorni sono precisamente: 96.828.911,00 euro. Sono state ripartite tra le 17 Regioni, tenendo conto dell’esclusione delle province Autonome di Trento e Bolzano (il cui regime di finanza pubblica dal 2009 è differenziato, con esclusione dai fondi nazionali della specie), ed a esclusione delle regioni Basilicata e Sicilia che non hanno presentato richiesta di finanziamento. Le risorse previste per il Fondo nel 2023 (e anni successivi) sono precisamente: 209.506.475,00 euro. (Com)