Economia: Commercialisti, la crescita delle imprese passa per la formazione dei dipendenti

- "La crescita e il potenziamento delle imprese, in particolare nel Mezzogiorno, dipendono fortemente dalle adeguate competenze dei lavoratori. È dunque importante per i commercialisti conoscere i vantaggi offerti alle aziende da strumenti come il Fondo Nuove Competenze 2022, che finanzia la formazione dei lavoratori nei casi di riorganizzazione aziendale concordata con le rappresentanze sindacali. Fondo di cui hanno beneficiato già 14mila aziende e 700mila lavoratori, creando un circolo virtuoso di competenze all'interno delle realtà imprenditoriali interessate". Lo ha affermato Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Napoli, presentando il convegno "Fondo Nuove Competenze 2022: le novità", in programma venerdì 2 dicembre alle ore 15 a Napoli, presso la sede Psb (via Medina 5). "Da sempre siamo particolarmente attenti alle esigenze di professionisti e imprese, ci impegniamo a fornire loro informazioni utili su strumenti, misure di finanza agevolata, bandi e progetti, anche attraverso l'organizzazione di seminari di studio dedicato come nel caso del Fondo Nuove Competenze", ha sottolineato Stefano Popolo, direttore generale Psb. "Proprio in occasione del nuovo avviso 2022 sui nostri canali e su un sito dedicato è partito un appuntamento quotidiano per approfondire tutte le novità e i relativi vantaggi". (segue) (Ren)