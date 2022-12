Economia: Commercialisti, la crescita delle imprese passa per la formazione dei dipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, ha evidenziato: "Si tratta di una misura agevolativa importante, in grado di supportare le imprese in questo momento di estrema difficoltà. Una misura molto concreta, perché si va a finanziare direttamente la parte dell'azienda che riguarda la formazione del personale intesa in una chiave più moderna, con un forte focus su tecnologia e sostenibilità". Marilena Nasti, consigliere Odcec Napoli, ha ricordato che "il secondo avviso per il Fondo Nuove Competenze 2022 è ai nastri di partenza. Si tratta di uno stanziamento importante, un miliardo di euro a valere su risorse ReactEU, confluite nel Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione. La scadenza è imminente: dal 13 dicembre le imprese possono presentare domanda attraverso il sito dell'Anpal". Secondo Claudio Turi, presidente Ugdcec Napoli, "il Fondo Nuove Competenze è una misura che finanzia percorsi formativi per l'acquisizione di competenze digitali e green. Non può che essere vista con favore dai giovani professionisti, in prima linea nell'accompagnare gli imprenditori nella realizzazione di investimenti in ottica di transizione ecologica e digitale, ovvero due delle principali missioni del Pnrr". (Ren)