Amalfi: approvato il bilancio 2023, comune è tra i primi in Italia (2)

- Sul fronte delle entrate extra-tributarie, l'amministrazione stima di incassare 3 milioni e 924mila euro dai parcheggi, 1 milione e 355mila euro dall'imposta di soggiorno e 586mila euro dal canone per il suo pubblico. Quest'ultima voce prevede un maggiore incasso di 69mila euro in più rispetto al 2022 per effetto di aumenti lineari apportati alle categorie bar e ristoranti su tutte le zone del territorio. Tra le voci rilevanti che contribuiscono all'economia di bilancio vi è la stabilizzazione delle spese legate alla pubblica illuminazione, considerato che entro l'inizio del prossimo anno partirà la gestione attraverso il project financing che, oltre all'efficientamento dell'impianto pubblico, congelerà la spesa agganciandola a quella storica. Confermati i capisaldi che hanno caratterizzato le precedenti manovre finanziarie e vale a dire la grande attenzione all'ambito del sociale per il quale si confermano tutti gli stanziamenti previsti. Tra questi figurano l'educativa scolastica, l'assistenza domiciliare per anziani e disabili per la cui attuazione il Comune di Amalfi stanzia il doppio dei fondi che dovrebbe garantire per legge, l'assistenza e il trasporto dei disabili, il centro diurno per i disabili, il mini club, il banco alimentare e le spese per le politiche sociali e l'infanzia con cui si finanziano anche le attività per le fasce più deboli. Confermato il rimborso degli abbonamenti Sita agli studenti delle scuole medie e superiori e la gratuità per il trasporto scolastico dei bambini dell'asilo e delle elementari. (segue) (Ren)