Amalfi: approvato il bilancio 2023, comune è tra i primi in Italia (4)

- Il fatto che Amalfi sia tra i primi comuni d'Italia a discutere e approvare lo strumento finanziario è dettato dal fatto che l'Amministrazione Liberi si approccia all'approvazione del bilancio perseguendo un disegno con le idee estremamente chiare - ha spiegato il sindaco Daniele Milano - Abbiamo scelto di far coincidere questo momento nella stessa seduta di approvazione della variazione finale al Bilancio 2022, proprio perché abbiamo ponderato, in una logica di continuità, quali operazioni era possibile anticipare grazie alle maggiori economie di quest'anno rispetto alle previsioni per il 2023. E' un bilancio serio che tiene conto degli scenari in maniera ragionata e degli obiettivi che ci siamo prefissati". (Ren)