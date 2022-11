Turismo: l'Osservatorio dell'Appennino Meridionale presenta il sito web "Itinerari Culturali e Ambientali nel Cilento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà presentato domani, martedì 29 novembre 2022, presso l'Osservatorio dell'Appennino Meridionale, il sito web "Itinerari culturali e ambientali nel Cilento - Turismo sostenibile e sviluppo locale nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni" alla presenza delle autorità e dei sindaci dei comuni del Parco coinvolti nel Progetto. Il convegno, come il sito web, gode del patrocinio del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale e del Dipartimento di Farmacia/ Corso di Laurea in Gestione e Valorizzazione delle risorse agrarie e delle aree protette. L'Osservatorio dell'Appennino Meridionale, Consorzio costituito dalla Regione Campania, dall'Università degli Studi di Salerno e dalla Comunità Montana Irno Solofrana, ha realizzato il Sito web "Beni culturali e ambientali nel Cilento", con l'intento di mettere a punto un prodotto che possa svolgere un ruolo attivo di conoscenza e di comunicazione della ricca ma, allo stesso tempo, poco conosciuta dotazione di risorse presenti nel territorio di riferimento. Il sito presenta quattro itinerari, individuati prevalentemente nelle aree interne del Parco, che coinvolgono 35 comuni; in particolare, per schematizzare, si tratta degli itinerari: "Palinuro – Caselle in Pittari", "Lustra – Moio della Civitella", "Roccadaspide – Piaggine – Castelcivita", "Sicignano degli Alburni – Padula". (segue) (Ren)