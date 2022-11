Procida 2022: un docufilm per raccontare Procida Capitale della Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Integrare le narrazioni del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, mettendo al centro la pesca; un patrimonio di conoscenze da preservare, tramandare e rinnovare che per l'isola non rappresenta esclusivamente un'attività economica primaria, ma una fondamentale ricchezza culturale e antropologica, alla luce della quale descrivere i cambiamenti sociali e ambientali, mostrando l'evoluzione del rapporto tra uomini e mare - e le prospettive offerte dalla pesca tradizionale, dal pescaturismo e dall'itticoltura - nel suo senso antico e in quello moderno, offrendo ai giovani procidani un'occasione, al tempo stesso, di rinnovare il legame con le proprie radici e di aprirsi a nuove prospettive di vita. È questa l'essenza del corto documentario "La cultura di un'isola", prodotto da Procida Tv, scritto e diretto dal regista Cristiano Esposito, a cura di EsseCcì Scripts. Realizzato con fondi Poc Campania 2014/2020 per Procida Capitale 2022 e promosso da Regione Campania, Fondazione Campania dei Festival e Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 il film, che verrà presentato oggi alle 10 nel cinema Procida Hall (via Roma, 1), illustra alcune fra le diverse forme di impresa presenti sul territorio - pesca a circuizione, pescaturismo e itticoltura - attraverso testimonianze a bordo e in laboratorio, integrate da interviste al biologo marino e ricercatore della stazione zoologica "Anton Dohrn" Valerio Zupo, al giornalista Ciro Cenatiempo, all'antropologo docente dell'università di Salerno Ugo Vuoso, al responsabile commerciale del Consorzio Pescato Procidano Antonio Veneziano, allo chef Aniello La Muro. L'evento, al quale è prevista la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, costituirà un'occasione per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di incontrare alcuni imprenditori dell'isola come Michele Trapanese, fondatore dell'azienda "Echinoidea", che pratica l'allevamento sostenibile dei ricci, i pescatori Gennaro Manfredi e Antonio Trapanese, figure in grado di fornire spunti su approcci moderni e non convenzionali al mondo del lavoro, in diretto contatto con la ricerca scientifica e in grado di perseguire obiettivi di innovazione tecnologica e culturale nell'approccio alla risorsa mare, originalità e tutela ambientale, creando opportunità di lavoro dirette e indirette. (Ren)