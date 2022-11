Ischia: 160 vigili del fuoco attivi sull'isola nelle operazioni di soccorso e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 160 i vigili del fuoco con 70 mezzi giunti da Campania, Lazio, Toscana, Abruzzo, Puglia, Molise impegnati sull'isola d'Ischia che continuano le operazioni di soccorso alla popolazione e ricerca dei dispersi. Le squadre, dislocate nel territorio Casamicciola, sono composte da esperti in topografia applicata al soccorso, Usar (Usar Search And Rescue), Saf (Speleo Alpino Fluviali), cinofili e operatori Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e sono al lavoro nella parte alta di via Celario per le operazioni di ricerca. Sommozzatori giunti dalla Toscana operano con un sonar per scandagliare i fondali nello specchio di mare in prossimità del porto (Ren)