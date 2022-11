Ischia: Vescovo, abbiamo fatto tutta la nostra parte?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vescovo di Ischia, mons. Gennaro Pascarella si è ricolto con una lettera aperta alla popolazione dell'isola dopo la tragica frana chiedendosi "abbiamo fatto tutta la nostra parte, perché questo evento non fosse un disastro annunciato?" "Davanti ai nostri occhi ci sono immagini, che abbiamo visto, anche se in modo meno drammatico, altre volte - ha sottolineato - e che mai avremmo voluto rivedere!". "Non lasciamoci schiacciare! - ha esortato il vescovo - La prima risposta che vogliamo dare è un'impennata della solidarietà spirituale e concreta. Giovani e adulti della nostra Chiesa si sono subito rimboccati le maniche. Eleviamo la nostra preghiera al Padre per chi ha perso la vita e per chi è disperso. In particolare è il momento di professare, con le lacrime agli occhi e con il cuore ferito, credo la vita eterna e aspetto la risurrezione della carne. Ma la preghiera diventa anche grido, unito al grido lancinante di Gesù sulla croce ('Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?'): 'Perché, Signore, queste morti? Perché questo dolore a noi, ora? Perché sono coinvolti anche i bambini? Perché?'". "E' tempo della vicinanza, del prendersi cura, della condivisione, della prossimità. Ci sono persone ferite e sfollate, c'è chi si è visto risucchiare i suoi cari dalla furia delle acque e del fango. Essi vogliono sentire la nostra vicinanza, fatta non tante di parole, ma di gesti concreti", ha aggiunto mons. Pascarella. (Ren)