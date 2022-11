Ischia: Renzi, Conte chieda scusa, Pd si svegli da incantesimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua newsletter parla di Ischia, di abusivismo e condoni. Riferendosi al suo intervento in Aula sulla chiusura dell’unità di missione “Italia Sicura”, afferma: "Era il tempo in cui il Pd faceva battaglie difficili e coraggiose ma giuste. Perché il Pd di allora lottava contro l’abusivismo ed era ancora libero dell’incantesimo grillino. Conte - prosegue - non era il punto di riferimento progressista ma il premier che strizzava l’occhio all’abusivismo, con il condono di Ischia e la chiusura dell’unità di missione. E il Pd non era la sesta stella". Il problema, sottolinea, "non è quello che ha fatto lui allora. Il problema è chi lo giustifica ancora oggi. Quattro anni fa siamo intervenuti con foga in parlamento per dire “Fermatevi” e non siamo stati ascoltati. Oggi - ribadisce Renzi - non chiediamo che Conte ci dia ragione. Ci basta che Conte chieda scusa. E che il Pd si svegli dall’incantesimo". (Rin)