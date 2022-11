Sociale: sabato l'inaugurazione del poliambulatorio gratuito Purgatorio ad Arco dove lavorò san Giuseppe Moscati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso l'ambulatorio, la cui sede operativa è in Vico Storto Purgatorio ad Arco, 15, la Fondazione offrirà diverse visite specialistiche odontoiatriche, cardiologiche, dermatologiche e consultazioni per l'area della medicina generale, dell'otorinolaringoiatria, pneumologia, ginecologia, oculistica, psichiatria con azioni di orientamento e filtro al Servizio Sanitario Nazionale. Un ampio spazio di 200 mq, ristrutturato e allestito dall'Opera Pia, 5 sale attrezzate con apparecchiature mediche tecnologicamente avanzate, un reparto odontoiatrico completamente nuovo con doppia poltrona, creato dalla Fondazione, a servizio del maggior numero di pazienti possibili e con attese limitate, bagni per disabili e spogliatoi per il personale. "L'Opera Pia Purgatorio ad Arco, antica istituzione laica fondata all'inizio del 1600, è da sempre al servizio dei più deboli - ha dichiarato Giuseppe d'Acunto, presidente dell'Opera Pia Purgatorio ad Arco onlus. Il nostro poliambulatorio oggi si rinnova e si arricchisce di importanti specializzazioni, come l'odontoiatria, grazie ad una nuova sinergia con la Fondazione Massimo Leone. L'Opera Pia Purgatorio ad Arco e la Fondazione Massimo Leone propongono e realizzano attività di prevenzione, cura ed assistenza socio-sanitaria gratuita a favore delle persone non abbienti senza discriminazione di razza, sesso e religione. Unitamente alle altre attività sociali e culturali promosse e organizzate ormai da molti anni direttamente, o in regime di convenzione con altre associazioni, l'Opera Pia Purgatorio ad Arco rinnova e arricchisce i propri fini statutari e, in tal modo, si è fortemente radicata tra le persone del territorio, che riconoscono in essa un luogo dove si trova accoglienza, si riceve aiuto, si vive e ci si forma, in definitiva un luogo da proteggere e da accudire". (segue) (Ren)