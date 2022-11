Sociale: sabato l'inaugurazione del poliambulatorio gratuito Purgatorio ad Arco dove lavorò san Giuseppe Moscati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività saranno rese possibili anche grazie al sostegno di Fondazione con il Sud, che finanzia il progetto "Opera 5" di cui l'ambulatorio rappresenta un'importante azione, e il supporto di Kineton per l'automazione e l'avanguardia. "Un lavoro di rete e sinergia ha permesso di raggiungere questo importantissimo obiettivo - ha spiegato Carlo Antonio Leone, presidente Fondazione Massimo Leone onlus. Ringrazio l'Opera Pia Purgatorio ad Arco per aver in maniera illuminata messo a disposizione e ristrutturato gli spazi in cui avviare il servizio, ringrazio la società Kineton, brillante start up napoletana che, con una spiccata sensibilità sociale, ha permesso l'acquisto di tutte le attrezzature odontoiatriche e la Fondazione con il Sud che, credendo in questo progetto, erogherà fondi per i prossimi 30 mesi a sostegno della lotta al contrasto della povertà sanitaria. Un sincero ringraziamento va infine a tutti i medici volontari che con il loro impegno e professionalità curano e cureranno ogni persona che si affiderà a noi. L'ambulatorio rappresenta un presidio territoriale a servizio di tutte le persone in difficoltà, un servizio di eccellenza volto a garantire un diritto imprescindibile e fondamentale per tutti: una salute democratica ed accessibile senza discriminazioni". (segue) (Ren)