Sociale: sabato l'inaugurazione del poliambulatorio gratuito Purgatorio ad Arco dove lavorò san Giuseppe Moscati (4)

- I pazienti che saranno accolti, supportati e visitati presso l'ambulatorio medico "Purgatorio Ad Arco" arriveranno in struttura sia attraverso azioni di orientamento da parte di diverse realtà territoriali con cui la Fondazione Massimo Leone si interfaccia sia tramite richieste spontanee da parte delle singole persone che verranno accolte previo colloquio di conoscenza, volto a capire la difficoltà di accesso alle cure mediche garantite dal sistema nazionale. I pazienti saranno anche indirizzati, attraverso un'attenta analisi della domanda, ai vari altri servizi della Fondazione Massimo Leone, attivando una presa in carico sociale integrata. Per l'occasione Puvamer, azienda specializzata nei servizi di facility management, ha sponsorizzato la risistemazione delle scale e delle aree laterali dell'accesso al Complesso Museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco con fioriere e piante che andranno ad accogliere coloro che visitano la meravigliosa chiesa del Seicento, nota a tutti come la chiesa delle anime pezzentelle. (segue) (Ren)