Sociale: sabato l'inaugurazione del poliambulatorio gratuito Purgatorio ad Arco dove lavorò san Giuseppe Moscati (5)

- La Fondazione Massimo Leone onlus nel corso degli ultimi 25 anni ha fornito una risposta concreta in tema di diritto alla salute, grazie al Centro di assistenza sanitaria polispecialistica ambulatoriale "Beato Luigi Palazzolo", che si è strutturato nel tempo come un centro a bassissima soglia in cui sono stati accolti pazienti italiani e stranieri in situazione di povertà estrema. Oltre a prestazioni gratuite di medicina generale e specialistica, ha proposto nel corso degli anni un'intensa attività nel campo delle prestazioni odontoiatriche prevedendo anche interventi ricostruttivi completamente gratuiti. Dal 1997 ad aprile 2022 il totale delle prestazioni erogate è di 13.176. Ad oggi si sono susseguiti oltre 100 odontoiatri e medici specialisti che volontariamente hanno messo a disposizione la loro professionalità. L'opera della Fondazione è importante per sopperire a molti bisogni sanitari primari, soprattutto nei casi in cui è difficile accedere al servizio pubblico: il costo del ticket, anche minimo, per molte persone in stato di povertà estrema è un reale sbarramento alla possibilità di cura, così come la mancata residenza genera un limite all'accesso delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e nell'assegnazione del medico di base e di conseguenza nell'espletamento di tutte le pratiche relative alla richiesta di visite ed esami diagnostici. La Fondazione ora aggiunge un importante tassello nel cuore del centro storico di Napoli e raggiunge un traguardo rilevante che implementerà le attività di ascolto, accompagnamento e reinserimento delle persone più sfortunate, per dare risposte concrete al problema della marginalità sociale che investe il territorio. (segue) (Ren)