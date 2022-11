Sanità: Aeronautica, elicottero recupera passeggero traghetto "Venezia" colto da malore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero HH139B dell'85mo Centro C.S.A.R. del 15mo Stormo di stanza a Pratica di Mare è intervenuto per prestare soccorso domenica 27 novembre a un passeggero che, durante la navigazione a bordo di una nave traghetto "Venezia", è stato colto da un malore. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'Aeronautica militare. L'intervento dell'aeromobile militare, decollato intorno 17:30 dall'Aeroporto di Capodichino si è reso necessario per permettere al paziente di poter raggiungere il più vicino ospedale nel più breve tempo possibile. Raggiunta la nave, che in quel momento stava transitando a largo del golfo di Napoli, l'equipaggio si è attivato immediatamente garantendo l'imbarco immediato del paziente attraverso l'utilizzo del verricello. Atterrati intorno le 18:20 all'Ospedale del mare di Napoli, l'uomo è stato affidato alle cure mediche del personale sanitario. L'elicottero ha fatto poi ritorno alla base di Capodichino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Il trasporto di ieri è stato richiesto dal Maritime Rescue Coordination Center della Guardia Costiera di Roma ed è stato coordinato dal Rescue Coordination Centre (Rcc), la struttura operativa del Comando delle Operazioni Aerospaziali che supervisiona e coordina anche tipologie di missioni come il trasporto sanitario d'urgenza. (Res)