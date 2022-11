Ischia: Serracchiani-Braga (Pd), uniti a sostegno popolazioni, ma nel 2018 errore grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rinnoviamo oggi il cordoglio per le vittime e la nostra riconoscenza a quanti sono impegnati nei soccorsi e nell'assistenza alla popolazione colpita”. Lo hanno dichiarato la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, e la deputata Chiara Braga, responsabile transizione ecologica Pd. “Una tragedia – hanno proseguito – che ci obbliga a ricordare come il nostro sia un paese fragile, segnato dal dissesto idrogeologico, da un consumo di suolo dissennato, dall'abusivismo edilizio. Sosterremo in questa fase tutte le iniziative che hanno l'obiettivo di aiutare i cittadini del territorio colpito”. “Non possiamo però dimenticare a questo proposito – hanno sottolineato – quanto sia stata sbagliata e dannosa la scelta del condono fatta nel 2018 dal primo governo Conte e supportata dal Movimento 5 stelle e dalla Lega, con il voto favorevole di Fratelli d'Italia e l'astensione di Forza Italia. Ne va dimenticato come il gruppo del Partito democratico abbia combattuto, spesso solo, in Parlamento per evitarla e votato contro l'intero provvedimento proprio per la presenza nello stesso del condono edilizio”. “I goffi tentativi di negare la gravità di quell'errore – hanno aggiunto – lasciano sconcertati. Quello fu un condono vero e proprio, fatto passare con l'argomento inaccettabile che bisognava fare presto per il ponte di Genova. Con l'articolo 25 del decreto del 2018 si stabilì infatti che tutte le pratiche di condono pendenti dovessero essere evase nei successivi sei mesi, applicando esclusivamente le norme del condono del 1985, il condono Craxi Nicolazzi. Ciò consentiva di sanare migliaia di abusi edilizi mai sanati e che sarebbero stati insanabili per i condoni successivi. Significava sanare abusi realizzati in aree a rischio idrogeologico, con la beffa di finanziare con risorse pubbliche dei cittadini italiani la ricostruzione di immobili abusivi anche in aree pericolose ed anche a beneficio di soggetti condannati in via definitiva per reati di stampo mafioso, esclusi invece ad esempio dal condono del 2003. L'effetto fu l'applicazione impropria proprio a Ischia del condono più permissivo di sempre con il blocco di tutte le pratiche di abbattimento degli immobili abusivi. Questa la semplice verità”. “La nostra speranza, ora, è che dopo questa tragedia, l'indignazione generale aiuti ad approvare finalmente la legge contro il consumo di suolo, ad attuare il Piano di adattamento ai cambiamenti climatici, e a contrastare ogni nuovo condono dando invece strumenti e risorse a sindaci e prefetti per abbattere gli immobili abusivi. Solo così potremo evitare nuove catastrofi e di sopportare nuovi lutti”, hanno concluso. (Rin)