Ischia: Wwf Italia, tragedia largamente annunciata (2)

- "Oggi siamo costretti, per l'ennesima volta, a piangere morti che si sarebbero potute evitare". Si legge nel comunicato del Wwf Italia. "Ma alla solidarietà nei confronti delle loro famiglie - prosegue - si aggiunge la rabbia e la richiesta di accertare le responsabilità anche politiche che sono alla base di questa tragedia. E proprio per questa ragione il Wwf chiede che, anche quale monito rispetto alle decine di migliaia di abusi edilizi in aree a rischio ancor oggi non abbattuti, nel pieno rispetto delle vittime della tragedia di Ischia e con grande solidarietà per la popolazione colpita, l'ipotesi di danno erariale sia presa in considerazione per gli interventi che devono essere necessariamente assunti. È infatti evidente che in presenza di precipitazioni cospicue, che con il cambiamento climatico ormai stanno diventando la regola e non l'eccezione, la presenza di immobili e opere abusive, che continuano ad esistere a causa dell'inerzia o addirittura della tolleranza della Pubblica Amministrazione se non dei governi, rappresentano un moltiplicatore di rischio oltre che un intollerabile oltraggio alle vittime". "Il Wwf chiede anche che finalmente si approvi una legge sul consumo di suolo di cui si discute inutilmente dal 2012. In Italia, secondo il recente Report dell'ISPRA sul consumo del suolo, ogni secondo vengono cementificati 2 metri quadrati di suolo e solo gli edifici occupano ormai 5.400 km quadrati, una superficie pari alla Liguria. La cementificazione del suolo contribuisce a rendere il nostro Paese meno sicuro perché l'impermeabilizzazione del territorio aumenta il rischio disastri: dal 2000 al 2019 il dissesto idrogeologico ha causato 438 morti in Italia (fonte CNR-Irpi)", conclude il Wwf. (Ren)