Ischia: De Luca, 4 milioni di euro dalla Regione per le immediate esigenze

- "La Regione ha stanziato 4 milioni di euro per far fronte alle immediate esigenze relative alla frana di Ischia. Valuteremo, insieme con i comuni dell'isola interessati, ulteriori necessità nell'ambito del programma di messa in sicurezza e ricostruzione del territorio, oltre che per assicurare servizi adeguati alle famiglie sfollate e ospitate in ricoveri provvisori". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. (Ren)