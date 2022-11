Ischia: 230 gli sfollati a causa della frana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 230 i cittadini sfollati a causa della frana che si è verificata a Casamicciola, sull'isola d'Ischia. Il numero è stato confermato dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, durante il punto stampa tenuto al termine del centro coordinamento soccorsi che ha avuto luogo questa mattina presso la Prefettura di Napoli. "Non è escluso che il numero possa aumentare", ha precisato Palomba. Per quanto concerne gli sfollati ospitati in strutture alberghiere "stiamo cercando altre ipotesi. La Protezione civile - ha sottolineato il prefetto - ci diceva che ci sono sussidi di prima sistemazione che possono andare anche oltre le spese alberghiere e, considerato che andiamo incontro all'inverno e trattandosi di nuclei familiari, trovare collocazioni che siano abitazioni cere e proprie potrebbe alleviare la situazione di queste persone". (Ren)