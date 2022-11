Ischia: domani vertice del centro coordinamento soccorsi a Casamicciola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani a Casamicciola, sull'isola d'Ischia un vertice unitario del Centro coordinamento soccorsi, che fino a stamattina si è sempre riunito presso la Prefettura di Napoli, e del Centro operativo comunale di Casamicciola, presieduto dal commissario straordinario del comune di Casamicciola Simonetta Calcaterra, da ieri anche commissario per l'emergenza ad Ischia, come stabilito dal dal Consiglio dei ministri. Lo ha reso noto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. "Il vertice fatto unitariamente con una presenza in loco - ha spiegato Palomba - renderà estremamente operativa la nostra attività" in particolare per quanto riguarda la perimetrazione della zona rossa. (Ren)