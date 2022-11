Camorra: Piantedosi, operazione Napoli rappresenta risposta forte dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’operazione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri a Napoli e provincia, coordinata dalla locale Procura distrettuale, rappresenta la risposta forte e determinata dello Stato contro le organizzazioni criminali che infiltrano la vita economica e sociale nell’area orientale del capoluogo partenopeo”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commentando l’esecuzione dell’ordinanza restrittiva nei confronti di decine persone ritenute gravemente indiziate di associazione di tipo mafioso. “In particolare l’operazione di questa mattina contro un sodalizio che svolgeva non solo attività estorsive ma richiedeva somme di denaro agli assegnatari per potere accedere o mantenere il possesso degli alloggi di edilizia popolare - ha aggiunto Piantedosi - evidenzia ancora una volta che la strategia criminale di pressione sui territori comprende anche l’imposizione di un welfare fondato sul condizionamento di diritti fondamentali, come quello abitativo, delle fasce sociali più fragili e vulnerabili della popolazione”. (Com)