Ischia: Snav, collegamenti veloci con Napoli proseguono. Arrivi programmati a Casamicciola dirottati su Ischia porto

- In relazione agli eventi che stanno interessando in queste ore l'isola di Ischia ed il comune di Casamicciola in particolare, Snav ha reso noto con un comunicato agli utenti che i servizi di collegamento marittimo veloce fra Napoli e Ischia continuano regolarmente con la sola variazione del temporaneo spostamento su Ischia Porto delle partenze e degli arrivi già programmati su Casamicciola. "Per ulteriori informazioni sul servizio, Snav invita gli utenti a verificare gli orari di partenza sul siti web www.snav.it o contattando il call center della Compagnia al numero 081.4285555". (Ren)