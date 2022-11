Ischia: Locatelli (Lega), no a polemiche, noi accanto a sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è il momento delle polemiche ma di lavorare insieme, così come sta avvenendo in Campania in queste ore drammatiche. "La Lega sarà sempre accanto ai sindaci che, in ogni parte d'Italia, sono in prima linea per rispondere alle tante emergenze e, nonostante le difficoltà burocratiche e i rischi, prestano h24 il loro servizio ai cittadini". Lo dichiara in una nota Stefano Locatelli, responsabile Enti locali della Lega. (Rin)