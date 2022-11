© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziativa "No alla secessione dei ricchi" per promuovere la raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare contro l'Autonomia differenziata proposta dal Governo. Intervengono con Enza Iasevoli di Sinistra Italiana Napoli, Maurizio De Stefano del coordinamento Democrazia Costituzionale, soggetto promotore della legge di iniziativa popolare; Clara Lodomini della Cgil Scuola Campania; Paolo Napolitano, esecutivo Nazionale Ugs; Sandro Fucito presidente della Municipalità 6; Ciro Raia presidente Anpi Regionale; Franco Mari deputato Avs; Gaetano Manfredi sindaco di Napoli. Conclude Peppe De Cristofaro. Napoli, Sala Cirillo- Città Metropolitana, piazza Matteotti (ore 17) (segue) (Ren)