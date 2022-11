Ischia: Pichetto Fratin, in galera sindaco e chi lascia costruire abusivamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro l'abusivismo edilizio “basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ai microfoni di Rtl 102.5. In merito invece alle parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha proposto di demolire le costruzioni, il ministro ha spiegato: “Io confischerei e poi si valuta ciò che è pericoloso, caso per caso”. (Rin)