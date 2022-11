Ischia: Curcio, condono non è soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Certamente c'è un tema legato all'urbanizzazione irregolare e oggi se ne pagano le conseguenze. Il tema dell'abusivismo c'è, ma non concentriamoci solo su questo: le regolarizzazioni non hanno eliminato il rischio". Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile a SkyTg24, parlando della frana avvenuta a Casamicciola, sull'isola di Ischia, nei giorni scorsi. "Il condono non è una soluzione, lo è, invece una analisi tecnica a cui occorre tornare", ha affermato Curcio sottolineando che “è una pratica amministrativa, ma se viene condonata una casa costruita in un alveo fluviale, il fiume non lo sa e si riprenderà quegli spazi". Curcio ha spiegato poi che è necessario "alzare lo sguardo e andare al di là di quanto accaduto, è ingeneroso concentrarsi su un solo fatto". (Rin)