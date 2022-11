Ischia: Conte (Anci Veneto), vicini a sindaco e comunità colpita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini che sono giunte da Ischia "sono drammatiche, è un’autentica tragedia. Per questo, Anci Veneto ci tiene a far sentire la propria vicinanza al sindaco e alla comunità colpita. Il nostro pensiero, poi, non può che andare ai familiari delle vittime in queste ore di profondo dolore". Lo ha dichiarato Mario Conte, presidente di Anci Veneto. "Mi auguro che non si scarichi ogni responsabilità sul sindaco e soprattutto che si eviti ogni forma di polemica, che è inutile, dannosa e soprattutto poco rispettosa visto quello che sta succedendo”, ha proseguito. “Purtroppo – ha sottolineato – sempre più frequentemente assistiamo a questi fenomeni metereologici violenti difficili da prevedere e che si abbattono sui territori causando danni ingenti e tragedie come in questo caso. Sono certo che il sindaco di Ischia, in queste ore drammatiche, è vicino alla propria comunità e non va lasciato solo”. “Purtroppo si tratta di disastri che lasciano ferite profonde nei nostri territori e difficili da gestire per noi sindaci", ha concluso.(Rin)