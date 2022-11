© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in attesa di un mezzo per l'espurgo dei fanghi con detriti". Lo ha dichiarato la commissaria di Casamicciola Simonetta Calcaterra. "I mezzi sono in arrivo, mentre con quelli sul posto si sta continuando a liberare le abitazioni, cercando di fare più in fretta possibile", ha aggiunto. (Ren)